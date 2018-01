Asa cum au promis, muncitorii au facut luna portiunea dintre Banulescu-Bodoni si Puskin intr-o saptamana. Drumul a fost inchis de pe 11 decembrie, cand a inceput amenajarea Targului de Craciun. In aceasta perioada tot trasportul a fost redirectionat pe strazile adiacente, din aceasta cauza in zona se formau in fiecare zi ambuteiaje.