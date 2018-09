Soferii din regiunea transnistreana vor putea depune actele pentru a-si face placute cu numere de inmatriculare neutre ce le va permite sa circule liber si in tarile UE

Conducatorii auto din stanga Nistrului, care vor dori sa-si inamtriculeze automobilele vor trebui sa se programeze online pentru ca mai apoi sa primeasca placute de tip nou, care vor avea trei litere si trei cifre, nu si vreun simbol de stat. Procedura va dura 30 de zile, se arata in comunicatul guvernului.

Un autovehicul nu va putea avea in acelasi timp un numar neutru si unul transnistrean. Acordul, in baza caruia soferii din regiunea transnistreana vor putea circula liber in strainatate, a fost semnat pe 24 aprilie, la Tighina, de catre negociatorii din partea Chisinaului si Tiraspolului.

Atunci, insa, expertii au declarat ca vad decizia ca pe o incercare de a legifera regimul de la Tiraspol, iar modificarile s-ar putea incununa cu evaziune fiscala.