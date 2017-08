Soferii fac slalom printre portiunile de drum asfaltate, frezate sau lasate in paragina. Asa se circula pe soseaua Chisinau-Straseni, care se repara deja de mai bine de 2 ani - VIDEO

De parca repara metru cu metru. Asa arata drumul Chisinau - Straseni, care de mai bine de 2 ani este in santier. Soferi itrebuie sa faca slalom printre portiunile asfaltate si cele pline de gropi si hopuri. Pana la intrarea in orasul Vatra, drumarii au asternut deja ultimul strat de asflat, insa doar pe un singur sens. Firma care repara soseaua promite ca pana la sfarsitul acestui an drumul va fi gata.