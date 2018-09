Soferii implicati in accidente minore ar putea ajunge la o intelegere, fara sa mai apeleze la politie: au voie sa semneze un acord - VIDEO

Adrian LEBEDINSCHI, DEPUTAT PSRM: “Partile au voie sa semneze un acord, in care scriu cine este vinovat si nu mai e necesar ca acolo sa se deplaseze politia rutiera. E suficient doar aceasta constatare amiabila, ca sa fluidizam traficul.“

De asemenea, partile vor trebui sa faca poze cu masinile ciocnite si sa ia contactele martorilor. Proiectul care prevede noua procedura a fost votat in prima lectura si trebuie sa fie acceptat si in a doua ca sa intre in vigoare.

Datele Ministerului de Interne arata ca anual in Republica Moldova sunt inregistrate 11 mii de accidente rutiere neinsemnate, iar politia cheltuie pentru documentarea unui singur caz 200 de lei.