Soferii implicati in accidente rutiere soldate doar cu pagube materiale nesemnificative nu vor fi amendati, doar ca pretul asigurarii pentru anul viitor va fi mai mare - VIDEO

Procedura amiabila se va aplica in cazul in care in accident sunt implicate doua vehicule, iar in urma acestuia au fost inregistrate doar pagube materiale nesemnificative, fara ca cineva sa aiba de suferit.

Obligatoriu este insa ca ambii soferi sa isi dea acordul, sa aiba la ei polita de asigurare obligatorie sau certificatul „Carte Verde” si sa fixeze circumstantele in care s-a produs accidentul.

Alexandru JIZDAN, MINISTRUL AFACERILOR INTERNE: ”Cei implicati in accident au posibilitatea tehnica de a inregistra locul accidentului.”

O alta conditie este ca cererea de despagubire sa fie depusa de catre persoana pagubita la asiguratorul celei vinovate, cu anexarea formularului semnat de ambele parti.

Prin procedura amiabila executivul isi propune sa simplifice mecanismul de recuperare a prejudiciilor si sa reduca timpul pe care soferii sunt nevoiti sa-l petreaca la locul accidentului.

In Republica Moldova sunt inregistrate peste 11 mii de accidente rutiere minore, iar cheltuielile suportate de politie pentru documentarea acestora se ridica la aproximativ 3,5 milioane de lei pe an. In 2017, accidentele soldate doar cu pagube materiale au constituit 74 % din numarul total de accidente rutiere.