Soferii moldoveni care conduc camioane inmatriculate in Romania au iesit la protest: sunt nemultumiti de legea care ii obliga sa achite taxa de sedere pentru o zi in tara noastra - VIDEO

Peste 15 soferi si-au tras camioanele pe dreapta, sub podul de langa circ, in semn de protest. Acestia sustin ca lege care-i impune doar pe soferii cu numere de inmatriculare in Romania, Grecia si Marea Britanie sa plateasca taxa de sedere pe teritoriul Moldovei este una discriminatorie.VO05:20- “Protestam pasnic, vrem sa fim auziti, sa ne auda guvernarea.”

”Uneori punem masina la romani in parcare ca sa nu platim si ne intoarcem pe jos. Ne fugareste din cauza la asta.”

“Femeia ma intreaba unde te duci? Ma duc sa dorm in vama. Ca in cantecul acela, veniti acasa mai copii, dar aici e plecati mai copii de acasa.”

Din 2008, Ion Triboi si-a deschis o firma de transport in Romania. Chiar daca este cetatean al Moldovei spune ca peste Prut este mult mai simplu sa obtii documentele pentru camioanele care transporta marfa. Din februarie, pe langa taxa de intrare de 20 de euro, acestia sunt nevoiti sa mai scoata din buzunar cate 24 de euro pentru fiecare 24 de ore petrecute pe teritoriul tarii.

Soferii spun ca in acest fel este incalcata legea Uniunii Europene, care prevede ca soferii camioanelor, dupa 7 zile de lucru, sunt obligati sa ia o pauza de 45 de ore. 27 de firme de transport din Romania au depus o plangere la Ministerul Economiei si Infrastructurii din Moldova.

Ion TRIBOI, PROPRIETAR INTREPRINDERE DE TRANSPORT: ”Am primit un un raspuns care mi se pare ca este o atitudine batjocoritoare. Spun ca Romania a incalcat prevederile acordului bilateral privind taxele de drum, adica achita rovinieta. Ei au inclus aceasta taxa pentru toti, inclusiv pentru cei din Romania.”

Cei care au protestat sustin ca nu au fost anuntati ca o asemenea lege urmeaza sa intre in vigoare. La o zi de cand a fost votata, soferii ar fi luat amenzi. Acestia mai spun ca legea este interpretata de vamesi dupa bunul lor plac.

Ion TRIBOI, PROPRIETAR INTREPRINDERE DE TRANSPORT: ”Timpul de sedere se socoate din momentul in care s-a cantarit camionul, unii vamesi percep ca se incepe de la 00 a zilei respective.”

“Unui sofer de-al meu I-a decedat tatal. Le-a prezentat la vamesi certificatul de deces. Vamesul a spus ca pentru o zi te iert, pentru a doua te pun sa platesti. Cum aplicam, vreau te iert vreau nu.”

”Pentru 26 de minute am platit 24 de euro, pentru ca stateam in rand sa intru in vama.”

“Cand au fost ninsorile a fost blocat drumul la Aneni si au stopat camioanele ca sa nu circule si am intarziat. M-am apropiat de politist si ii zic sa-mi dea ceva ca sunt calamitati naturale. Noi stam pe camp el zice s ama duc la comisariat. Ca am intarziat cu 3 ore, m-a taxat cu 500 de lei.”

Lilian este sofer de tir de peste trei ani. Cel mult sase zile pe luna si le petrece acasa, unde il asteapta cu dor sotia si fiul. In asemenea conditii si piedici din partea statului, barbatul se gandeste tot mai mult sa-si ia familia si sa plece peste hotare.

“Sotia mi-a spus, vezi cum faci ca ne schimbam cu munca, dar eu fara barbat acasa nu vreau sa traiesc.

"Soferii sunt din tara, ne reparam aici. Banul pe care-l castiga tot in Moldova se cheltuie. Ca masina e din Romania asta doar ca actele se dau mai usor de la Minister.”

Soferii solicita o mai mare transparenta asupra modului de percepere a taxelor pentru drum. In cazul in care autoritatile nu vor intreprinde masuri, acestia spun ca vor continua sa protesteze. Reprezentantii Ministerului Economiei si Infrastructurii nu au fost de gasit pentru a comenta situatia.