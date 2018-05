Soferii risca sanctiuni nu doar daca stau cu telefonul la ureche, dar si daca butoneaza. Ce amenda vor plati cei care care scriu mesaje sau navigheaza pe internet in timp ce conduc: "E corect" - VIDEO

Amenzile - sunt si ele in pas cu tehnologia. Soferii risca sanctiuni nu doar daca stau cu telefonul la ureche, dar si daca butoneaza. 1200 de lei cei care scriu mesaje sau navigheaza pe internet in timp ce conduc. Pentru cei care nu invata lectia din prima amenda va fi de cinci ori mai mare. Propunerea apartine unui grup de deputati, insa trebuie sa treca de Parlament ca sa intre in vigoare.