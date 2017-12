Soferita Lexus-ului, care a ucis 6 oameni la Harkov si-a recunoscut vina: "Nu voi mai urca niciodata la volan". Tanara a mai primit 60 de zile de arest. Ce a declarat astazi in fata instantei - VIDEO

Totodata, potrivit presei ucrainene, in cadrul sedintei de judecata de astazi, soferita a spus ca isi recunoaste vina si promite sa nu mai urce la volan niciodata.

"Imi pare extrem de rau. Eu stiu ca asta nimic nu va schimba, situatia nu se va schimba, insa va rog din suflet sa ma iertati, daca puteti. Eu ma rog in fiecare zi pentru cei morti, dar si pentru cei raniti. Daca as putea da timpul inapoi, mi-as da jumatate de viata. Eu niciodata nu ma mai voi urca la volan. Eu nu mi-am dorit niciodata sa se intample acest lucru. Iertati-ma", a declarat soferita de 20 de ani.

Tot astazi in fata instantei a aparut si cel de-al doilea sofer implicat in accident. El sustine ca se simte rau si ca de 4 zile nu a mancat nimic. Medicii au fost chemati de urgenta in sala de judecata, intrucat barbatul ar fi lesinat in timpul sedintei.

Tragicul accident a avut loc in Harkov la data de 18 octombrie. La volanul Lexus-ului, care a lovit 11 oameni, omorand 6 dintre ei, se afla tanara de 20 de ani, fiica unui om de afaceri. Ulterior, judecatorii au lipsit-o de permisul de conducere si au emis un mandat de arest de 60 de zile pe numele ei. Procurorii ucraineni spun ca soferita a trecut pe rosu, Lexus-ul in care se afla s-a ciocnit cu un Volkswagen, iar apoi automobilul a ajuns pe trotuar si a lovit pietonii.

Momentul in care soferita de 20 de ani da cu Lexus-ul peste oameni la Harkov, omorand 5 persoane, surprins de o alta camera de supraveghere: va sta 60 de zile in izolator. Imagini care pot afecta emotional