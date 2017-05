Soferul BMW-ului care a provocat moartea a trei tineri din Edinet fiind baut si fara permis de conducere la volan, si-a aflat sentinta. Ce se va intampla cu tanarul de 19 ani

Potrivit Procuraturii, inculpatul a fost privat de dreptul de a conduce mijloace de transport timp de 5 ani.

Tragicul accident s-a produs in noaptea de 28 februarie 2016, pe traseul M-14, la intrarea in orasul Cupcini, raionul Edinet. In total, in BMW-ul condus de soferul de 19 ani se aflau opt tineri, cu varstele cuprinse intre 19 si 24 de ani, care se intorceau de la o discoteca din localitate.

Fiind somati de catre un echipaj de patrulare sa opreasca, inculpatul a accelerat viteza.

Soferul a pierdut controlul volanului, masina a derapat si s-a izbit intr-un copac. Acolo si-au gasit sfarsitul doua fete de 21 de ani. Un baiat de aceeasi varsta s-a stins ceva mai tarziu la terapie intensiva.

Expertizele dispuse de procurori pe caz au concluzionat, ca in momentul impactului, inculpatul, conducea cu o viteza de peste 140 km/h.





Sentinta este cu drept de atac in conditiile legii.







