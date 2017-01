Soferul care a lovit cu masina o femeie si fetita ei in timp ce traversau pe trecere de pietoni spune cum s-a intamplat totul - VIDEO

"In dreapta mea mai erau un automobil care tot astepta, s-a pornit masina din dreapta si m-am pornit si eu. Eu am franat, am manevrat astfel incat sa nu lovesc nici in dreapta nici in stanga...nu am reusit sa vad persoanele care vin pe zebra, nu le-am vazut.", spune soferul.

Accidentul s-a produs in jurul orei 8 pe strada Lech Kaczynski din sectorul Telecentru al capitalei. La volanul automobilului marca Toyota care a lovit victimile ce traversau pe zebra se afla un barbat de 58 de ani.



In urma impactului femeia de 51 ani si fiica ei de doar 9 ani, originare din raionul Ialoveni, au suferit traume cranio-cerebrale si fracturi.

Femeia este internata la spitalul de urgenta, iar fetita acesteia este internata la spitalul pentru copii "V. Ignatenco".

Potrivit purtatorilor de cuvant ale institutiilor medicale, ambele victime au fost transferate in sectia de neurochirurgie.

Barbatul a fost retinut pentru 72 de ore. Acesta risca o pedeapsa cu inchisoare pe un termen de la 3 la 7 ani cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de pana la 4 ani.