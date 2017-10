Soferul care a murit in aceasta dimineata in accidentul de langa Budesti ar fi pierdut controlul volanului din cauza vitezei excesive si a ajuns pe contrasens. Cum s-a intamplat totul - VIDEO

Impact violent in aceasta dimineata in apropiere de Budesti. Un Opel s-a rupt in doua dupa ce s-a ciocnit cu un microbuz de marfa, care s-a rasturnat. Un sofer a murit pe loc, iar celalalt a fost transportat la spital. Martorii spun ca barbatul care conducea Opel-ul avea viteza mare, a pierdut controlul volanului si a ajuns pe contrasens.