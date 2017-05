Soferul care a urcat baut la volan unui BMW si a intrat cu masina intr-un copac, provocand moartea a 3 persoane va sta dupa gratii - VIDEO

Potrivit procuraturii, acesta a fost privat si de dreptul de a conduce pentru un termen de 5 ani. Soferul a primit sentinta, dupa mai bine de un an de la accident. In februarie, anul trecut acesta a urcat baut dar si fara permis de conducere la volanul unui BMW, in care s-au inghesuit alti 7 tineri. Din cauza vitezei mari, soferul a pierdut controlul volanului si a intrat intr-un copac.

Doua fete de 21 de ani care se aflau in masina au murit pe loc. Ulterior, un baiat s-a stins, la spital.