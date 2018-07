Soferul care a urcat beat la volan si a provocat accidentul rutier soldat cu moartea a 4 persoane, la Taraclia, condamnat la 12 ani de inchisoare: va trebui sa achite cate un milion de lei rudelor celor 4 victime drept prejudiciu moral

Accidentul teribil a avut loc la sfarsitul lunii octombrie, anul trecut. Patru tineri si-au pierdut viata, iar doua au ajuns in stare grava la spital, dupa ce masinile in care se aflau s-au ciocnit violent in apropiere de localitatea Valea Perjei.

Potrivit politiei, cei patru tineri care au murit aveau intre 18 si 21 de ani. Ei veneau dinspre Ceadir-Lunga, cand la un moment dat un Volkswagen cu 2 persoane la bord a intrat pe contrasens si a lovit frontal Vaz-ul in care se aflau si care se deplasa regulamentar.

Soferul Volkswagen-ului, care se afla in stare de ebrietate, impreuna cu cei doi pasageri, care se aflau pe bacheta din spate, au fost trasportati in stare grava la spital.

Fiind supus testarii alcooscopice, in sangele soferului care a provocat accidentul a fost depistata o concentratie de 3,78 g/l de alcool. Mai mult, acesta a urcat la volan chiar daca era privat de dreptul de a conduce mijloace de transport timp de 3 ani, dupa ce fusese anterior condamnat pentru conducerea vehiculului in stare de ebrietate.



Soferul vinovat are 30 de ani si este locuitor al orasului Ceadar-Lunga. Acesta a fost obligat sa achite rudelor celor 4 victime decedate in accident cate un milion de lei fiecaruia drept prejudiciu moral si 18 mii de lei pentru cheltuieli de judecata.

