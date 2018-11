Soferul care a vrut sa scape de amenda, laudandu-se ca e asistent al unui deputat de la noi, spune ca ii pare rau, dar sustine ca si politistii n-ar fi avut dreptate. Mesajul postat pe facebook - FOTO

Intr-o postare facuta pe pagina sa de facebook, barbatul spune ca ii pare rau pentru cele intamplate si isi cere scuze.



"Vreau să fac unele precizări vizavi de incidentul de ieri seara cu poliţia rutieră. Din start vreau să-mi cer scuze de la toţi cei au văzut acele imagini în care eu apar nervos şi vorbind urât cu cei 2 colaboratori ai poliţiei rutiere. Indignarea mea a pornit de la faptul că cei 2 colaboratori de poliţie m-au acuzat de nişte lucruri neadevărate. În primul rând mi s-a spus că n-aş fi oprit la indicaţia lor, ceea ce nu este adevărat. Eu am oprit, doar că un pic mai departe de sensul giratoriu, unde poliţistul mi-a făcut semn cu mâna să opresc abia după ce eu trecusem de el şi i-am observat gestul doar pentru că mă uitam în oglinda retrovizorie ca să mă asigur că nu este nici un automobil din direcţia sensului giratoriu.

Cine cunoaşte rondul de la Ialoveni ştie că acolo se intersectează vreo 5-6 drumuri şi în ora de vârf este mereu aglomerat. Din câte cunosc, este interzis să stopezi în sensul giratoriu, mai ales când pe drum este polei, iar traficul este intens, punând în pericol ceilalţi şoferi participanţi la trafic. Respectiv, eu am stopat pe dreapta după ce am ieşit din sensul giratoriu. Dar acesta este al doilea motiv invocat de poliţişti.

Primul ar fi că nu am avut cuplată centura de siguranţă, ceea ce la fel nu este adevărat. Plus că eu nu-mi imaginez cum poliţistul a văzut că nu am centura cuplată pe timp de noapte. Da, după asta am început să le vorbesc urât, fapt pentru care mi-am cerut scuze de la poliţişti. E clar că am greşit, la fel cum au greşit şi ei când au început să mă tragă de mână ca să mă scoată din maşină şi dacă nu le spuneam că sunt angajat al parlamentului sunt sigur că ar fi aplicat şi forţa fizică, cum au mai fost cazuri. Ei scuze nu şi-au cerut…Încă o dată accentuez: eu nu mă îndreptăţesc pentru comportamentul urât.

Vreau doar să redau evenimentele, care m-au făcut să devin nervos într-o ţară în care lumea a devenit nerăbdătoare inclusiv din cauză că un poliţist poate să te oprească pe stradă fără motiv şi să-ţi coase cu aţă albă tot ce-i trece prin cap. Sunt sigur că fiecare şofer din ţara asta a avut situaţii similare. Anume aceste 2 încălcări au fost indicate în raportul întocmit de poliţie, pe care îl prezint mai jos, şi nicidecum altele.

Spun asta pentru că pe net au aparut informaţii precum că aş fi fost băut la volan. Nu este adevărat, altfel vă imaginaţi ce s-ar fi întâmplat dacă mai eram şi beat? Şi în general, eu nu consum alcool când sunt la volan, principial. Plus că în momentul în care am fost stopat eram în drum spre şcoală, unde mă aştepta copilul să-l iau acasă…

Respectiv pe cei care au scris asemenea aberaţii îi voi acţiona în judecată.

Şi la final.

Eu nu am făcut niciodată parte din vreun partid politic şi nici nu sunt membru de partid. Sunt consilierul deputatului Lilian Carp din considerente strict profesionale, dumnealui făcând parte din Comisia mass-media, tineret şi sport, domeniile mele de activitate.

Dar şi din această postură îmi voi da demisia luni, la prima oră, pentru că am greşit şi nu vreau ca greşeala mea să afecteze cumva alte persoane nevinovate. Cer scuze", a scris soferul pe facebook.