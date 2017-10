Soferul care anul trecut a provocat un accident la intrarea in Truseni, in urma caruia a murit un tanar, ar putea sta 4, si nu 7 ani la puscarie, dupa ce si-ar fi recunoscut vina. Ce spun parintii care si-au pierdut unicul lor fiu

La cea de-a doua sedinta de judecata, avocatul lui Gheorghe Moisei a cerut ca acesta sa fie judecat intr-o procedura simplificata. Barbatul este cercetat pentru ca acum un an ar fi provocat un accident, in urma caruia a murit un tanar. Iarna trecuta, barbatul nu-si recunoastea vina si cerea expertize repetate ale schemei. Astazi acesta nu a vrut sa discute cu echipa Pro TV.

AVOCAT INCULPAT: “-Cand si-a recunoscut vina? - La faza de urmarirea penala, avea dreptul sa ceara expertize, vroia sa stabileasca corect circumstantele.”

In cazul in care instanta va accepta cererea avocatului, atunci pedeapsa ar putea fi redusa cu o treime, adica Moisei ar putea fi condamnat la cel mult 4 ani si jumatate de inchisoare. O decizie va fi luata peste o luna, cand a fost fixata urmatoarea sedinta. Tot astazi, avocatul i-a spus magistratului care examineaza dosarul, ca inculpatul ar fi incercat sa discute cu rudele, pentru a le plati o recomensa, asa cum i-ar parea rau de cele intamplate, afirmatii respinse de catre parintii victimei.

AVOCAT INCULPAT: “-Au fost cateva intalniri, s-a discutat.” -Ce le-ati propus? -Asta nu va putem spune.”

Valeriu CALMATUI, TATAL VICTIMEI: “Un an si doua luni au trecut si eu abia acuma am auzit ca el si-a recunoscut vina. Cui i-a recunoscut? La fete, prin baruri? Sa raspunde pentru ceea ce a facut. Daca el a mers peste taxi, l-a facut bucati si s-a rasturnat, inseamna ca avea viteza buna.”

Parintii care si-au pierdut singurul fiu, cer ca barbatul care ar fi provocat accidentul sa primeasca pedeapsa maxima.

Valeriu CALMATUI, TATAL VICTIMEI: “Cand s-a intamplat totul el a venit, eu i-am spus, spune cum s-a intamplat totul, eu inteleg is sofer si eu. Nu, eu nu-s de vina cu nimic. Daca imi spui cincistit, eu te iert, el nu a vrut. Acuma sa raspunda pentru minciuni si pemtru actiunile lui.”

Vasilisa CALMATUI, MAMA VICTIMEI: “El a avut sansa sa vina. El nu a regretat, nu a vrut sa vina sa vorbeasca cu noi.”

Tragedia s-a produs in luna august anul trecut, la intrarea in Truseni. Victima in varsta de 34 de ani se intorcea acasa cu o masina de ocazie, cand in cale i-a iesit un alt automobil. In urma impactului, unul dintre vehicule a ajuns intr-un copac si s-a rasturnat, iar masina in care se afla tanarul a fost facuta zob.

In urma traumetismelor grave pe care le-a suferit, Vlad Calmatui a murit in drum spre spital, soferul din masina in care acesta se afla a scapat cu cateva fracturi, iar conducatorul auto din cealalta masina nu a patit nimic.





