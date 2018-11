Procurorii anunta ca au finalizat ancheta si au trimis dosarul in instanta. Oamenii legii spun ca masina avea 120 de km pe ora in momentul impactului. Cei care au murit sunt trei copii si o tanara de 25 de ani. Soferul, in varsta de 34 de ani, se afla in arest si risca 10 ani de inchisoare.