Soferul Daciei mergea spre Chisinau pentru a duce la spital fetita de 1 an si 5 luni, decedata si ea impreuna cu tatal sau in accidentul de la Todiresti. Familia barbatului a imprumutat bani ca sa-l inmormanteze - VIDEO

Ion si Cezara locuiau in aceasta casa de la marginea satului Gura Bacului. Nu duceau un trai tocmai indestulat, dar se bucurau de viata si isi cresteau impreuna fetita de un an si cinci luni.

PRIETEN DE FAMILIE: “Erau casatoriti de mai multi ani, de vreo cinci. Pe fetita o chema Felicia.”

Micuta Felicia avea nevoie de consultatia medicului, asa ca in dimineata tragediei, parintii s-au pornit cu ea la Chisinau la Institutul Mamei si Copilului. S-au inteles cu Sergiu Perdivara, consateanul lor, sa-i duca. Barbatul era bucuros ca in felul acesta mai castiga un ban.

Natalia PERDIVARA, SOTIA: “Dimineata m-a dus pe mine la serviciu si a plecat sa duca copilul bolnav la Chisinau ca l-au rugat.”

Sergiu a tot lucrat la Moscova ca sa-si intretina familia, dar dupa un accident de munca, vara aceasta a decis sa ramana in sat. Si-a investit cam tot ce-a castigat in Dacia aceea si spera ca va putea sa mai castige cu ea. Sotia lui spune ca s-a pomenit ca nu are nici bani de inmormantare.

Natalia PERDIVARA, SOTIA: “Am imprumutat bani pentru inmormantare.”

Natalia, care este femeie de serviciu la scoala, avand un salariu de o mie de lei a ramas sa intretina singura doi baieti dintre care unul cu invaliditate.

FIUL LUI SERGIU: “Voi ati ramas sprijinul mamei? Da, o sa o ajutam cum putem.”

Ea spune ca are cheltuieli mari pentru reabilitarea fiului, desi pensia de invaliditate e de doar 500 de lei.

Sergiu, soferul Daciei, micuta Felicia si tatal ei aflati in aceeasi masina au murit dupa ce in fata lor a aparut ca din senin un Audi intrat pe contrasens. Mama Feliciei, in varsta de 24 de ani, si o alta tanara de 23 de ani, singurele supravietuitoare, sunt in continuare in spital. Starea lor s-a agravat spun medicii.

Cezara care si-a pierdut intreaga familie a fost operata aseara, iar dimineata a fost conectata la aparate de respiratie artificiala.

In total cinci oameni au murit in accident. In masina iesita la depasire se afla soferul si un pasager, antrenor de fotbal la Anenii Noi. S-au stins si ei.

Sorina OBREJA, REPORTER PRO TV: “Accidentul s-a produs in acest loc in care se mai vad ramasite din cele doua masini. Este la aproximativ un kilometru de la iesirea din satul Todiresti. Dupa cum puteti vedea, aici soseaua e destul de larga, iar un indicator de limita de viteza nu axista Asta inseamna ca masinile se pot deplasa pe aici cu maxim 90 km/h. Totusi soferul iesit intr-o depasire atat de riscanta avea la bord in momentul impactului 105km/h.”

Oamenii legii au descoperit si alte nereguli – autoturismul Audi nu era echipat cu pneuri de iarna, pasagerii aflati in spate in Dacia nu aveau centurile de siguranta cuplate, iar copilul nu era in scaun special.