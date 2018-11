Soferul de 20 de ani din Balti care acum cateva luni, si-a inscenat moartea dupa un pariu, a ajuns din nou pe mainile politiei - VIDEO

“ Domnul sofer iesiti din masina! Iesi din masina!”

Totul s-a intamplat acum doua zile. Tanarul se afla la volanul unui Audi. Dupa ce a efectuat mai multe depasiri periculoase pe drumurile din Balti, acesta a fost observat de inspectorii de patrulare, care imediat i-au facut semn sa opreasca. Soferul a refuzat si a incercat sa fuga. Oamenii legii s-au luat dupa el si l-au oprit. Tanarul a blocat usile automobilului si nu a vrut sa prezinte actele.

“-Coborati din masina, prezentati actele!- Sunteti obligat!- Eu nu sunt obligat!- Dupa o sa puteti contesta actiunile mele.!- Prezentati actele!- Pentru ce?- Intrebare prosteasca, sunteti sofer! Pentru a intocmi un proces.”

Pentru ca nu a vrut sa iasa benevol din masina, oamenii legii l-au scos fortat.

“ - Prezentati actele si coborati din masina benevol!- Da in caz contrar?- O sa vedeti!- Ma amenintati?- Nimeni nu va ameninta!”

Soferul a fost amendat pentru faptele comise. Oamenii legii sustin ca el nu este la prima abatere de acest fel. Intr-un an, barbatul a adunat 53 de procese-verbale. Pe numele lui au fost initiate si doua dosare penale - unul pentru ca a fost prins beat la volan, iar altul pentru huliganism. Totodata, politistii au transmis in instanta de judecata cateva dintre procesele verbale si cer ca individul sa ramana fara permis.

Cand s-a intamplat incidentul, tanarul circula cu permis provizoriu, dupa ce autoritatile i l-au luat pe cel permanent. Procurorii urmeaza sa decida daca acesta va ramane definitiv fara permis de conducere. In luna august, dupa un pariu facut cu prietenii, acest tanar a postat un mesaj pe o retea de socializare, unde s-a laudat ca ajunge cu masina de la Balti la Chisinau in doar 40 de minute. Ulterior, un prieten de-al sau a scris ca soferul a murit in drum spre capitala. Intr-un final, autoritatile au aflat ca totul a fost, de fapt, o gluma pusa la cale de cei doi.