Soferul Hyundai-ului care s-a ciocnit cu un Volkswagen era beat: ambii soferi au ramas prinsi intre fiare, insa cel din Volkswagen nu a mai putut fi salvat. Ce povestesc pasagerii care se aflau in masina cu el

Ar fi urcat baut la volan. Soferul de 30 de ani care se afla la volanul Hyundai-ului, care s-a ciocnit violent cu un Volkswagen, in apropiere de Budesti, ar fi fost in stare de ebrietate. Soferul din Volkswagen s-a stins pe loc, iar unul dintre cei patru pasageri care se aflau in masina cu el ne-a povestit, astazi, cum s-ar fi intamplat totul.