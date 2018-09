Ce spune soferul masinii care a fost facuta scrum, dupa ce a luat foc in apropiere de Serpeni: "Am deschis capota si au izbucnit flacari" - VIDEO

Masina a luat foc in jurul orei 23.00, iar flacarile au inconjurat-o repede si au mistuit tot, asa incat astazi nu puteai sa-ti mai dai seama nici macar ce model este.

Soferul spune ca a revenit zilele trecute de peste hotare si a luat autoturismul in chirie. Aseara era impreuna cu trei prieteni.

“Ne-am pornit la benzinarie, am ajuns aici masina s-a oprit, am sunat proprietarul, intr-un moment a inceput sa iasa mult fum, Sergiu a deschis capota si a izbucnit flacari.”

Barbatii spun ca in masina nu era un stingator, asa cum ar fi normal, asa ca au incercat sa stinga flacarile cu ce au nimerit.

“Cand s-a aprins m-am dus in port bagaj sa caut stingatorul, insa nu l-am gasit, le-am zis la toti sa-si ea lucrurile caci nu o stingem, aruncam de aici nisip, piatra dar nimic, baietii strigau sa ma feresc ca e benzina, daca era un stingator poate faceam ceva.”

Tinerii au chemat pompierii, iar acestia si-au facut aparitia destul de repede, dar oricum masina era deja mistuita de foc.

Dorin CANDIBA, SEFUL UNITATII DE SALVATORI SI POMPIERI ANENII-NOI: “Ieri la ora 23:30 am primit apel ca s-a incindaiat un automobil Hundai Santa fe, a intervenit postul de voluntari din Speia si Aneni noi a fost livrat doua tave cu apa si spumogen, in momentul interventiei automobilul era cuprins in totalmente de flacari, cauza se stabileste.”

Masina este un Hyundai Santa Fe din anul 2015, valoarea caruia pe piata poate ajunge la 21 de mii de euro. Venit la fata locului, proprietarul autoturismului a inceput sa discute cu soferul ca sa ajunga la o intelegere. Cu noi nu a vrut sa vorbeasca.

Politia si pompierii urmeaza sa stabileasca de ce s-a aprins masina, care este valoarea prejudiciilor si cine le va achita.