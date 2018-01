Soferul Mercedes-ului, in varsta de 21 de ani, care ar fi provocat teribilul accident de pe strada Alba Iulia era beat. Asta spun oamenii legii care l-au retinut pentru 72 de ore

Pentru a stabili toate circumstantele producerii accidentului, politia a pornit o cauza penala.

Un accident teribil a avut loc aseara pe strada Alba Iulia din capitala. Un tanar in varsta de 21 de ani, fiind la volanul unui Mercedes a intrat pe contrasens si s-a lovit puternic cu un automobil de model Toyota Prius. In Mercedes se afla soferul impreuna cu alti doi prieteni. Impactul a fost atat de puternic, incat unul dintre pasageri, in varsta de 21 de ani, a decedat, iar altul, in varsta de 20 de ani, se afla la spital in stare grava. Si soferul automobilului de model Toyota, in varsta de 26 de ani, impreuna cu alti trei pasageri au fost transportati la spital. Din fericire acestia nu au avut de suferit.