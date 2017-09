Soferul microbuzului, despre care politia spune ca a intrat in multime, la protestul de duminica, a primit 30 de zile de arest in izolator

Magistratii de la judecatoria Centru au admis cererea procurorilor cu privire la aplicarea masurii de arest preventiv pe numele soferului. Avocatul soferului spune ca acesta se declara nevinovat.

Iulian RUSANOVSCHI, AVOCAT: “Consider ca retinerea a fost cu abatere la procedura penala. Alexei este nevinovat.“

Pe holurile judecatoriei, s-au adunat si cativa dintre cei care au protestat duminica. Acestia spun ca nu exista motive ca acesta sa fie retinut.

"Soferul a mers un pic mai jos, in timpul asta el s-a oprit si altii in civil il impingeau in urma, politistii au pus mainile pe capota si il impingeau inapoi ca si cum i-au calicit."

Proprietarul microbuzului, prezent si el, sustine ca el nu a incercat sa fuga de la fata locului, asa cum spune politia. Totodata, acesta afirma ca soferul nu a vrut decat sa lase niste boxe.

Inspectoratul General de Politie a deschis un dosar penal pe acest caz, mentionand ca patru politisti au fost raniti, dupa ce microbuzul ar fi intrat in cordonul de politisti. Duminica, liderii partidelor de opozitie Maia Sandu si Andrei Nastase, alaturi de sustinatorii lor, au cerut abrogarea sistemului electoral mixt si revenirea la sistemul proportional.