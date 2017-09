Soferul microbuzului, despre care politia spune ca a intrat in multimea din fata televiziunii nationale, la protestul opozitiei, a fost plasat in arest la domiciliu. Membrii DA si PAS protesteaza in fata Curtii de Apel - VIDEO/FOTO

Anuntul a fost facut de Maia Sandu pe pagina sa de facebook.

La data de 17 septembrie, liderii partidelor de opozitie Maia Sandu si Andrei Nastase, alaturi de sustinatorii lor, au cerut abrogarea sistemului electoral mixt si revenirea la sistemul proportional. Ei i-au acuzat pe democrati ca ar fi in cardasie cu Igor Dodon si doar mimeaza un razboi. Protestul s-a incheiat in fata televiziunii nationale cu altercatii. Soferul microbuzului care, potrivit IGP, ar fi intrat in multime, a fost retinut, a primit ulterior 30 de zile de arest in izolator, iar avocatii au cerut eliberarea lui.