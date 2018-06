Soferul unei masini de gunoi a facut prapad pe o strada din Brooklyn. Individul a pierdut controlul asupra volanului si a facut praf 9 autoturisme - VIDEO

Din imaginile filmate de o camera de supraveghere se vede cum autoutilitara, urca pe bordura si se izbeste cu putere in cateva masini parcate pe marginea drumului, dupa care intr-un copac si se opreste in curtea unei femei. Impactul a fost atat de puternic incat i-a bagat in sperieti pe cei care locuiesc acolo.

“Asa ceva am vazut doar in filme.”

“Am auzit parca o explozie.”

Soferul de la volanul masinii de gunoi s-a speriat dupa ce a provocat tot carambolul si a fugit de la fata locului, insa a fost prins la scurt timp de politie.

“Era complet dezorientat, habar nu avea ce facea.”

Presa americana scrie ca acesta a opus rezistenta la retinere si a refuzat sa treaca testul la alcoolemie. El a fost retinut preventiv. A durat cateva ore pana cand pompierii au curatat tot haosul de pe sosea, pe care l-a provocat barbatul. Masini catarate unele peste altele, bucati din autourisme imprastiate pe drum, si crengi rupte din copacii pe care i-a agatat barbatul.