Tragedie la Cantemir. Soferul unui BMW s-a stins pe loc, iar un alt barbat a ajuns la spital dupa ce s-au rasturnat cu masina

Accidentul a avut loc noaptea trecuta, in jurul oreo 4:30 in apropiere de localitatea Tiganca din raionul Cantemir. Potrivit politiei, soferul de 35 de ani, de la volanul unui BMW 5, ar fi pierdut controlul asupra volanului, a derapat cu masina de pe sosea si s-a rasturnat. In urma impactului, soferul s-a stins pe loc, iar un alt barbat, pasager in masina, a fost transportat la spitalul raional.

Autoritatile investigheaza toate circumstantele in care s-a produs accidentul.