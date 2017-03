Soferul unui Mercedes - in rol de politist in traficul din capitala: I-a sucit mainile la spate unui sofer de Chrysler, l-a sprijinit de masina si l-a tinut asa pana a ajuns politia. De la ce a pornit totul - VIDEO

Incidentul a avut loc ieri in centrul capitalei. Totul ar fi pornit dupa ce soferul Chrysler-ul ar fi condus haotic si era cat pe ce sa loveasca un Mercedes.

Cei doi au oprit masinile, iar potrivit soferului Mercedesului, soferul Chrysler-ului care ar fi fost in stare de ebrietate l-ar fi luat la pumni. In momentul in care a observat ca barbatul este beat, cel dintai i-a sucit mainile la spate, l-a sprijinit de masina si a chemat imediat politia.

Soferul Mercedes-ului l-a tinut asa mai bine de 10 minute, timp in care politia a ajuns la fata locului.

Politia urmeaza sa stabileasca de la ce a pornit totul si cine se face vinovat.