Soferul unui TIR care a creat un accident in lant, in urma caruia a decedat pe loc un copil de 5 ani a fost retinut la vama. Cum s-a intamplat totul - FOTO

Politistii de frontiera din cadrul punctului trecere "Criva" au acordat ajutor la retinerea unui sofer implicat intr-un accident rutier, soldat cu decesul unui copil de cinci ani.



Potrivit Poltiei de Frontiera, la data de 26 decembrie, in jurul orei 16:00, pe traseul Criva-Mamaliga un autocamion care se deplasa spre iesirea din tara, a agatat cablurile de tensiune electrica, distrugand reteaua de distributie si doborand-o pe partea carosabila a drumului. In acelasi timp, in spatele autocamionului se deplasa un autoturism de model "Mercedes" care a efectuat o manevra brusca pentru a evita contactul cu cablurile in urma careia a pierdut controlul volanului, derapand de pe partea carosabila, lovind un copil, care impreuna cu mama mergeau pe marginea drumului.

In urma impactului violent, copilul a decedat pe loc. Soferul autocamionului si-a continuat drumul, fara a acorda primul ajutor si a informa autoritatile, inclusiv reusind sa traverseze frontiera de stat.



Politistii de frontiera din punctul de trecere Criva-Mamaliga au fost informati despre acest caz si au contactat granicerii ucraineni pentru retinerea soferului autocamionului. In urma unei colaborari cu partea ucraineana, conducatorul auto a fost intors din drum si predat organelor de ancheta ale Republicii Moldova.



In prezent, ambii soferi sunt retinuti pentru stabilirea tuturor circumstantelor.