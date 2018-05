Soferul VAZ-ului, care a spulberat un carucior in care se afla un bebelus de 4 luni la Stefan Voda, si-a aflat pedeapsa

Totul s-a intamplat in vara anului trecut. Soferul de 20 de ani, aflat la volanul unui VAZ, risca 5 ani si sase luni de inchisoare, anunta Procuratura Generala. Pe 20 august, tanarul a lovit cu masina un carucior, ce statea pe marginea drumului, in care se afla un bebelus de 4 luni.

In acel moment, mama era prin apropiere si vorbea cu o vecina. In urma imapctului, soferul a coborat din automobil si a fugit. Copilul a murit in drum spre spital. Politia l-a retinut ulterior pe tanar si a descoperit ca avea concentratia de alcool de 1,12 mg/l in aerul expirat.

Magistratii de la Judecatoria Causeni l-au condamnat la 4 ani de inchisoare, cu ispasirea pedepsei in penitenciar de tip deschis si cu privarea dreptului de a conduce mijloace de transport pe un termen de pana la 5 ani.

Procuratura a contestat aceasta sentinta, iar recent, Colegiul penal al Curtii de Apel Chisinau a emis o noua hotarare, prin care inculpatul a fost condamnat la 5 ani si 6 luni inchisoare, cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport timp de 4 ani, cu executarea pedepsei in penitenciar de tip semiichis.