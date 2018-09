Softul de milioane cu ghinion. Cine e vinovat ca transportatorii nu pot obtine autorizatii online - Mold-street.com

In ultimii ani transportatorii s-au plans pe Agentia Nationala a Transportului Auto (ANTA) in repetate randuri, pe motiv ca autoritatea tergiverseaza punerea in functiune a sistemului e-Autorizatie.

Acum sperantele lor cresc, dupa interventia prim-ministrului Pavel Filip, care a criticat ANTA in sedinta executivului din 12 septembrie. Filip a cerut autoritatii transporturilor sa se asigure ca softul e-Autorizatie Transport, prin intermediul caruia trebuiau sa fie eliberate autorizatii de transport, va fi functional in termenii stabiliti.

