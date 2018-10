Soldatii romani cazuti in timpul celui de-al doilea Razboi Mondial, comemorati la Stefan Voda. Cu depuneri de flori si trageri de slave localnicii au marcat Ziua Armatei Romane - VIDEO

Mihai este fiul unui veteran al armatei romane, care a luptat in cel de-al doilea razboi mondial, insa s-a stins acum cativa ani. Astazi el a venit sa-i comemoreze pe cei care si-au pierdut viata in timpul razboiului.

Mihai POSTOVAN, PRESEDINTELE ASOCIATIEI REPUBLICANE A VETERANILOR DE RAZBOI A ARMATEI ROMANE DIN MOLDOVA: "Foarte putin mi-a povestit despre acea tragedie care el a suportat-o."

In Republica Moldova mai sunt in viata doar opt veterani ai Armatei Romane. Tot ei au stat la baza fondarii asociatiei veteranilor de razboi a armatei romane din Moldova.

Mihai POSTOVAN, PRESEDINTELE ASOCIATIEI REPUBLICANE A VETERANILOR DE RAZBOI A ARMATEI ROMANE DIN MOLDOVA: "Noi mergem ingrijim, comemoram in zilele importante ale veteranilor de razboi. A zilei Romaniei si cum este astazi ziua Armatei Romane."

Mihaela TOBULTOC, REPORTER PRO TV: "In acest cimitir au fost inmormantati 40 de ostasi romani. Care au luptat in cel de al doilea razboi mondial. Iar pentru ca nu se cunoaste cine si unde este ingropat, pe placi sunt scrise numele celor cazuti in razboi."

Cu un omagiu pentru cei cazuti in razboi au venit astazi si elevii liceului din localitate, care au recitat poezii pe tema razboiului. Ulterior, preotii au oficiat o ceremonie religioasa.

La eveniment a fost prezent si ambasadorul Romaniei la Chisinau, Daniel Ionita.

Daniel IONITA, AMBASADORUL ROMANIEI LA CHSINAU: "Armata Romaniei mereu a actionat pentru a apara tara, pentru a apara teritoriul. Mereu a actionat cu demnitate pentru a promova democratia, pentru a apara statalitatea."

Ziua Armatei Romane este sarbatorita in fiecare an la 25 octombrie. Cimitirul din Festelita a fost construit in anul 2015 din banii Guvernului Roman. Initiativa i-a apartinut primarul localitatii satului Festelita, Nicolae Tudoreanu.