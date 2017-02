Vinietele vor putea fi procurate online sau la filialele unei banci din tara. Vezi de cand va fi posibil - VIDEO

Din 20 februarie veti putea cumpara vinieta online sau la filialele unei banci din tara. In plus, vamesii vor verifica daca ati achitat-o la iesire din tara, nu la intrare. Dupa ce premierul a cerut acum 2 saptamani o solutie pentru cozile in vama, membrii cabinetului de ministri s-au apucat sa discute subiectul astazi in sedinta.