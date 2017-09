Cand autoritatile nu stiu ce sa faca, parintii pun mana si fac. Cateva mamici si bunici s-au oferit sa gateasca in gradinitele ramase fara bucatari - VIDEO

Cristina Domendean, casnica pana acum, de luni isi va sufleca manicile si va gati pentru cei peste 300 de copii din gradinita 182.

Cristina DOMENDEAN, BUCATAR GRADINITA 182: “ Avand in vedere faptul ca eu am studii superiore in acest domeniu eu am hotarat sa ajut.“

Femeia este mama unui copil ce frecventeaza aceasta institutie. Ea si-a facut studiile la Universitatea Politehnica, iar acum a decis sa dea o mana de ajutor administratiei, chiar daca salariu este de doar 1300 de lei.

Cristina DOMENDEAN, BUCATAR GRADINITA 182: “Sa fie curat, igiena pe primul loc sa fie. “

Noua bucatareasa va fi ajutata de alte doua femei, bunici ale unor copii din aceeasi gradinita.

Silvia ADRECENCO, DIRECTOR-INTERIMAR, GRADINITA 182: “Parintii au adus deja mame, cunoscuti sa activeze ca ajutori a bucatarilor la noi, dar le asteptam sa treaca controlul medical.”

De luni, toate se vor apuca de treaba.

Silvia ADRECENCO, DIRECTOR-INTERIMAR, GRADINITA 182: “Daca mancarea se face fara dragoste ea nu este gustoasa, nu este de ajuns sarata, destul de dulce.”

Solutii s-au gasit si pentru celelate institutii prescolare.

Alexandru FLEAS, SEF DIRECTIA EDUCATIE, CHISINAU: “La gradinita 54 am gasit o solutie impreuna cu combinatul de alimentatie din sectorul Buiucani. Va fi transferata o persoana, e vorba de bucatarul din combinatul respectiv ca solutie temporara.”

Iar in institutiile unde bucatarii au depus anterior cereri de demisie, acum acestia s-au razgandit. Asa ca s-au reintors la locul de munca. Din aceasta toamna salariile profesorilor si educatorilor se vor majora cu 11 procente, iar pentru personalul auxiliar lefurile vor creste cu doar 10 la suta. Asta ar insemna ca bucatarii ar urma sa primeasca 1540 de lei.