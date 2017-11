Somerii care primesc ajutor social de la stat vor fi obligati sa lucreze in folosul comunitatii daca le-o va cere primarul localitatii. Un astfel de proiect, votat in prima lectura de deputati - VIDEO

Nu esti angajat, munceste pentru satul sau orasul tau. Somerii care primesc ajutor social de la stat vor fi obligati sa lucreze in folosul comunitatii, daca le-o va cere primarul localitatii. In cazul in care vor refuza, ar putea sa uite de acesti bani. Un astfel de proiect a fost votat astazi in prima lectura de deputati. Exceptie vor face doar somerii care au in grija lor persoane cu dizabilitati sau batrani.