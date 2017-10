Somerii care primesc ajutor social de la stat vor fi olbigati sa munceasca in folosul comunitatii. Care este procedura si cum autoritatile ii vor obliga sa lucreze - VIDEO

Stela GRIGORAS, MINISTRUL SANATATII SI MUNCII: ”Vor fi evidentiati cei care, de fapt, au o activitate de munca neformala, neinregistrata, care lucreaza in economia tenebra si care la un moment dat vor trebui sa decida: efectueaza o munca oficiala sau vor fi implicati in activitati de munca in interes comunitar.”

Potrivit autoritatilor, 3000 de familii au cel putin un somer. Dintre acestea, 700 de gospodarii foarte sarace nu vor fi afectate de acest proiect.

Stela GRIGORAS, MINISTRUL SANATATII SI MUNCII: ”Beneficiarii care primesc ajutor social mai putin de 228 de lei, ceea ce reprezinta 30% din venitul lunar minim garantat, nu vor fi antrenati in activitati, dar si persoanele care au contraindicatii, persoane cu dizabilitati, de varsta inaintata, etc.”

Potrivit proiectului, activitatile in folosul comunitatii sunt stabilite de primar anual si afisate lunar. Deocamdata nu este clar ce risca cei care nu se vor conforma acestei obligatii.Pentru a intra in vigoare documentul urmeaza sa fie aprobat si de legislativ.