Sondajele au aratat una, rezultatele alegerilor altceva. Ion Ceban si Silvia Radu erau considerati favoriti in toate cele patru studii publicate in campania electorala - VIDEO

Sondajele publicate in campania electorala ii plasau pe Ion Ceban si Silvia Radu in turul doi de scrutin. Asta in timp ce Andrei Nastase era pe locul trei. Rezultatele, insa, au aratat cu totul altceva. Potrivit Ziarului de Garda, scrutinul din acest an a inregistrat cea mai mica rata de participare din istoria alegerilor declarate valabile din Chisinau.