Sor acuza PAS, PPDA si PLDM ca ar complota ca sa inchida magazinele sociale deschise de partidul sau in cateva orase. Va cere CEC-ului sa anuleze mandatele de deputati ale liberal-democratilor - VIDEO

La miezul zilei trebuia sa aiba loc o conferinta de presa organizata de cele trei partide care au creat Comitetul Miscarii de Rezistenta Nationala – PAS, PPDA si PLDM. Aceasta, nu a mai avut loc pentru ca o multime de oameni revoltati au intrat in sala si au inceput sa strige.

"Nici demnitate, nici mila nu are conducerea. In loc sa ia exemplu de la aceasta organizatie, Partidul Sor, sa-i ajute pe batrani, ei le iau pensionarilor si bucatica de paine.”

”Eu categoric sunt contra sa fie inchise magazinele sociale. Aceste magazine sunt unica sursa de a supravietui.”

Sor ii acuza pe liberal-democrati ca ar face front comun cu PAS si PPDA ca sa blocheze proiectele sale sociale. Asa ca i-a amenintat cu proteste.

Ilan SOR, PRIMAR DE ORHEI: “Mie imi era indiferent cand acesti nemernici vorbeau despre mine de rau, deoarece eu ii desconsider. Dar cand ei incearca sa loveasca in oamenii simpli, furandu-le painea de la gura, eu reactionez si nu voi permite acest lucru.”

Sor face referire la o declaratie a deputatului PLDM, Iurie Tap, care a afirmat la o sedinta a legislativului de saptamana trecuta ca aceste magazinele sociale nu fac decat sa corupa alegatorii. In replica, primarul de Orhei promite sa ceara CEC-ului revizuirea mandatelor deputatilor liberal-democrati, care, potrivit lui, ar fi ajuns in Parlament pe bani nedeclarati. Sor sustine ca el insusi a finantat campania electorala a PLDM in 2014.

Ilan SOR, PRIMAR DE ORHEI: “Stiti, in cabinetul lui Vlad Filat era o masa, pe partea stanga. Pe partea dreapta era un dulap in care eu puneam bani, iar ei luau de acolo.”

Iurie Tap sustine ca declaratiile lui Sor sunt niste aberatii si ca toate raportele financiare ale PLDM au fost prezentate CEC-ului si nu a fost vreo problema. Partidul Actiune si Solidaritate, vizat si el in acuzatiile lui Ilan Sor, sustine ca primarul de Orhei nu ar face decat sa cheltuie banii furati de la oamenii pe care ii priveaza de o batranete demna.

Liderul PPDA Andrei Nastase, afirma ca Sor ar trebui sa raspunda penal, pentru ca foloseste resurse dubioase pentru a vinde produse de proasta calitate. Astazi, liderul de la Orhei, l-a mai acuzat pe Nastase ca s-ar face vinovat de faptul ca Uniunea Europeana a suspendat asistenta macrofinanciara pentru Moldova.

Ilan SOR, PRIMAR DE ORHEI: “Un om normal si-ar permite sa lupte impotriva unei finantari care trebuia sa ajunga in propria tara?”

In replica, Nastase spune ca Sor este un hot si ca nu ar trebui sa aiba vreo preocupare legata de relatia tarii noastre cu Bruxellesul. De curand si avocatii lui Veaceslav Platon, condamnat la 18 ani de inchisoare in dosarul BEM, au contestat la CEC rezultatul parlamentarelor de acum 4 ani. Acestia acuza PD-ul ca se afla ilegal la guvernare pentru ca ar fi platit artistii, care au cantat la un concert electoral cu banii pe care Ilan Sor i-ar fi scos fraudulos din cele trei banci falimentate.

Ilan Sor a fost condamnat la 7 ani si jumatate de inchisoare de prima instanta in dosarul Bancii de Economii, fiind acuzat ca s-ar fi implicat in furtul miliardului. Acesta este vizat si in rapoartele Kroll.

In decembrie 2017, Sor anunta ca a dat in judecata compania Kroll, la Curtea Suprema din Londra, pentru ca nu ar cauta adevaratii beneficiari ci doar un tap ispasitor. Intrebat astazi despre cum decurge procesul de judecata...

Ilan SOR, PRIMAR DE ORHEI: “Toti isi vor cere scuze in curand. Eu am spus ca voi demonstra. Asta voi face. Asta va fi curand. In urmatoarele saptamani vor veni vesti interesante. - Este vreo decizie in favoarea dvs? - O sa vedeti. Veti avea parte de o surpriza.”

Primarul de Orhei se declara nevinovat si se plimba in libertate pana se va pronunta Curtea de Apel Cahul.