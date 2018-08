Sor, despre protestul de duminica, intr-un video postat pe facebook: "Eu nu am vrut sa va stric sarbatoarea, insa acum...". Primarul de Orhei le cere liderilor PAS si PPDA sa nu mai ceara autoritatilor sa-l bage la puscarie - VIDEO

Ilan SOR, PRIMAR DE ORHEI: "Noi am organizat un miting pasnic pentru a incuraja proiectele bune care le lansam in fiecare zi pentru oameni, insa acolo am gasit o banda de salbatici. Eu altfel nu pot sa-i numesc pe cei care au aruncat cu sticle si au insultat oameni.

Al doilea motiv pentru care noi am iesit la proteste este acela ca tu Maia, si tu Nastase, in fiecare zi puneti presiuni pe organele de drept. Eu inteleg ca voi nu stiti si nu cunoasteti ce inseamna prezumtia nevinovatiei. Cerand arestarea mea, voi in fiecare zi puneti presiuni asupra organelor de drept, iar acest lucru este inadmisibil. Eu inteleg ca voi vreti ca pe mine sa ma bage la puscarie, iar dupa asta toate proiectele bune pe care le-am realizat sa fie stopate. In comparatie cu voi, eu, in fiecare dimineata ma trezesc si merg la lucru, construiesc drumuri, instalez lumini, reconstruiesc gradinite, amenajez parcuri. Da voi ce faceti? Nimic.

Maia si Nastase, eu va cer ca in urmatoarele zile sa va cereti scuze de la batranele pe care salbaticii vostri de la protest le-au insultat. Va cer ca sa incetati cu presiunile asupra judecatorilor. In caz contrar, va spun ca o sa va treziti cu mitinguri neasteptate."