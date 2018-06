Sor sustine ca Veceaslav Platon este principalul benecifiar al furtului din sistemul bancar, iar el nu a avut decat de suferit in urma jafului pus la cale de acesta impreuna cu Filat: "Se face in 5 minute, daca vrei" - VIDEO

Ilan SOR, LIDERUL PARTIDUL SOR: “Asta se face in 5 minute daca vrei. In loc de palavre, procuratura ar trebui sa colaboreze cu Federatia Rusa, cu Marea Britanie si repede sa gaseasca banii. Banii au plecat la compania Zenit si Saturn, beneficiarul final e Platon.”

La o saptamana, dupa ce procurorii au prezentat strategia de recuperare a miliardul disparut din cele trei banci, Sor a iesit la rampa in cadrul unei emisiuni de la postul RTR Moldova unde a vorbit despre frauda din sistemul bancar. Sor afirma ca atunci cand a preluat conducerea Bancii de Economii, institutia avea gauri financirare de milioane de euro, el investind surse financiare proprii.

In 2014, sub amenintarea lui Filat, a fost nevoit sa scoata din Banca de Economii 250 de milioane de euro. Atunci Filat l-a asigurat ca Veacelsav Platon, care ii era partener de incredere, ca-i va intoarce banii. Ulterior, cand ar fi inteles ca banii nu se vor intoarce Sor a venit cu autodenuntul.

Ilan SOR, LIDERUL PARTIDUL SOR: „Filat a inceput sa faca presiuni asupra afacerilor mele, prin controale, amenintari, amenintari directe.”

Potrivit lui Sor, in raportul Kroll numele lui Platon, pe care-l acuza de furtul miliardului, apare foarte rar pentru ca aceasta companie ar face investigatii la comanda. Sor sustine ca Platon i-a propus sa plateasca un milion dolari pentru ca numele sau sa nu figureze in acheta, insa el nu a acceptat.

Ilan SOR, LIDERUL PARTIDUL SOR: "La compania Kroll sunt niste escroci. Aceasta companie s-a compromis de mai multe ori ca fiind o companie corupta. “

Compania Kroll, contractata de stat pentru a investiga furtul miliardului a stabilit ca in jaf ar fi fost implicate in jur de 75 de companii, care ar fi actionat concertat, toate avand legatura cu Ilan Shor. In sinteza raportului Kroll 2, care nu a fost facut public, nu sunt dezvaluite numele beneficiarilor, fiind indicat doar Grupul Sor.

Am incercat sa aflam care este pozitia avocatilor lui Filat si Platon, dupa interviul lui Sor insa acestia nu ne-au raspuns la telefon. In baza unui denunt al lui Ilan Sor, Vlad Filat a fost condamnat la 9 ani de inchisoare pentru trafic de influenta si corupere pasiva. El se declara nevinovat.

Anul trecut, Veaceslav Platon a fost condamnat la 18 ani de inchisoare pentru escrocherie si spalare de bani in proportii deosebit de mari, in dosarul Bancii de Economii. Tot in vara anului trecut Ilan Sor a fost condamnat la 7 ani si jumatate de inchisoare de prima instanta in in dosarul Bancii de Economii. Procurorii il acuza ca ar fi obtinut de acolo 5 miliarde de lei, bani pe care i-ar fi spalat ulterior prin firmele sale off-shore. Primarul de Orhei se declara nevinovat si se plimba in libertate pana se va pronunta decizia Curtii de Apel Cahul.

In strategia de recuperare a miliardului prezentata la sfarsitul saptamanii trecute se spune ca cele 13 miliare de lei au fost furate din Banca de Economii, Banca Sociala si Unibank pe etape- a lui Gacicevici, Filat, Platon si Sor.