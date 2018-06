Sor va fi citat la Procuratura Anticoruptie, dupa mesajul pe care l-a scris, pentru Maia Sandu, pe pagina sa de facebook: "Stiu cat de mult ti-a platit Filat, eu am fost cel care punea banii in plic, inainte ca el sa ti-i transmita tie"

Procuratura spune ca urmeaza sa-l intrebe de Ilan Sor, daca intr-adevar el a scris mesajul pe pagina sa de facebook. In cazul in care el va recunoaste acest lucru, pe cazul dat va fi pornita o investigatie.

Mesajul postat de Ilan Sor: "Stiu cat de mult ti-a platit Filat in plic in fiecare luna, ca surplus la salariu, si anume eu am fost cel care punea banii in plic, inainte ca el sa ti-i transmita tie."

Maia Sandu spune ca Ilan Sor minte: "Nu am luat niciodata bani in plic."