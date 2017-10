Sora lui Andrei Braguta, indignata ca procurorii au publicat imagini in care fratele sau este batut crunt: "Ei spun: sa arate societatii... dar ce sa arate? Societatea l-a ucis?"

Iata mesajul publicat de sora lui Andrei Braguta pe pagina sa de facebook:

"Ieri pe internet au aparut mai multe imagini socante, in legatura cu moartea fratelui meu. Fie ca publicarea acestui video, precum si publicarea primului video sa ramana pe seama celor, care au facut aceasta. Aceast video a fost postat pentru a arata toturor: iata ce s-a intamplat de fapt... Parerea oamenilor este foare usor de manipulat. Nu conteaza ce mesaj sta in urma acestuia, si ce interese au cei care il folosesc. Pentru astazi, totul este clar ca pe acesti oameni ii conduc cei care nu se uita mai departe de propriul nas. Eu foarte tare vreau ca prin omorul fratelui meu sa aiba loc mai multe schimbari in tara noastra, ca viata oamenilor se se imbunatateasca, sa apara dragostea si ajutorul reciproc. Vreau ca prin astfel de orori sa nu mai treaca nimeni. Nu este in puterile mele ca sa spun NICIODATA, pentru ca niciodata nu spune niciodata. Ei spun: sa arate societatii... Dar ce sa arate? Societatea l-a ucis? Societatea l-a ingropat? Eu si familia mea am vazut cum l-a schimbat sistemul timp de 10 zile. De la un barbat frumos a ramas doar un cadavru, un chip cu dintii insangerati (bine ca nu l-au ras, fata ii era acoperita cu barba)... Pana atunci a fost strasnic... eu nici macar nu am putut sa ma ating de corpul lui... dar ei spun ca societatea sa vada... Oameni !!!! Permiteti-va sa fiti si sa ramaneti OAMENI."





Procuratura a difuzat ieri imagini video, in care se vede cum este batut Andrei Braguta de catre alti detinuti.



Andrei Braguta a fost retinut acum doua luni pentru ca s-a luat la harta cu politistii, care l-au amendat pentru depasirea limitei de viteza. La 10 zile de la arest, Braguta s-a stins in conditii suspecte, iar parintii afirma ca fiul lor a murit din cauza loviturilor, in timp ce autoritatile sustin ca a decedat de pneumonie.