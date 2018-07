Sotia moldoveanului care s-a stins intr-un spital din Olanda spune ca are nevoie de 10 mii de euro pentru a repatria corpul neinsufletit al sotului: "Eu nu stiu cum sa le explic copiilor" - VIDEO

Un moldovean decedat in Olanda nu poate fi adus acasa pentru a fi inmormantat, deoarece familia sa nu are suficienti bani. Ar fi nevoie de 10 mii de euro, iar sotia sa, ramasa cu doi copii, spune ca nu stie cum sa faca rost de ei. Barbatul in varsta de 36 de ani a suferit un accident vascular acum doua zile, a intrat in coma, iar ieri a fost deconectat de la aparate.