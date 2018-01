Politia spune ca in ultimele cinci luni hotii au sustras bunuri in valoarea de 80 de mii de lei din sase locuinte si 11 garaje. In mare parte, furau televizoare, sanii sau roti de masina. Politia a retinut un tanar de 19 ani, iar colegii sai, trei la numar, care sunt minori, sunt cercetati in libertate.