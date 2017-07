Spargere la un magazin de bijuterii din centrul capitalei: hotii au intrat noaptea si au iesit de acolo cu mai multe obiecte din aur

Totul s-a intamplat noaptea trecuta intr-un magazin de bijuterii de pe bulevardul Stefan cel Mare, amplasat exact in fata Procuraturii pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale. Politia spune ca nu se stie deocamdata cate persoane au dat spargerea, insa hotul sau hotii au ales sa intre prin usa din spate. Magazinul se afla la subsolul unui bloc de locuit.

Tatiana NASTAS, REPORTER PRO TV: “Potrivit politiei anumit aceasta usa a fost fortata de catre hoti pentru a patrunde in interiorul magazinului. Totusi din cate se poate vedea afara sunt instalate camere de supraveghere asa ca acestia s-ar putea sa fi fost filmati cum intra in scara blocului.”

Politistii nu au putut sa ne confirme daca exista vreo inregistrare video in care se vede cine intra in magazin. Oamenii care locuiesc in bloc spun ca nu au auzit nimic.

“-Nu, nimic, nimic. Uşa aceasta a fost forţată.”

Oamenii legii spun ca alarma a fost declansata, insa cei care au dat spargerea au reusit sa fuga. Potrivit politiei, echipajul 902 a ajuns inaintea agentilor de paza. Am incercat sa discutam cu angajatii magazinului, acestia insa au refuzat sa ne raspunda la intrebari.

“-Nu se poate, ce vreţi să faceţi? -Nu pot să vă spun.”

Deocamdata nu este clar valoarea pagubei, politistii insa au pornit un dosar penal pentru furt in proportii deosebit de mari. Pentru asta, cei care au comis furtul risca pana la 12 ani de inchisoare.