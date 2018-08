Tinerele mamici vor putea alapta nou-nascutii in cateva localuri din capitala. Initiativa apartine celor de la UNICEF, care vor amenaja spatii speciale pentru ele - VIDEO

Angela isi aminteste ca acum 5 ani, cand l-a nascut pe Marius, primul copil, prefera sa-l alapteze acasa, intre patru pereti.

”Cand eram in public luam sticluta cu mine, iarasi din considerentul ca ce va zice lumea."

Cu o luna in urma a adus-o pe lume pe mezina familei, Alisa. De acesta data si-a spus ca va pune pe planul secund stereotipurile din societate si va opta pentru sanatatea copilului.

”Am zis nu, trebuie numaidecat de alaptat. Sunt momente care sunt irepetabile si trebuie traite de orice femeie."

Mamicile sustin ca in tara noastra sa alaptezi la san este o adevarata provocare. Spatiile amenajate lipsesc in majoritatea locurilor publice, la fel ca si cele in care copilului i s-ar putea schimba scutecul.

”In public esti privit cam cu coada ochiului, preferam mai bine acasa l-am hranit si iesim doar pe 1-2 ore. Partea de a schimba copilul este foarte dificil.”

”Au priviri multe, mai ales din partea barbatilor. E un pic trist.”



In contextul Saptamanii Mondiale a Alaptarii, in mai multe localuri din capitala au fost amenajate spatii in care mamicile se vor putea acomoda pentru a-si hrani la san copiii. Acestea vor dispune de o perna speciala asa incat procedura sa fie cat mai usoara.

”In Germania sunt foarte multe locuri amenajate pentru mamici, magazine, localuri. Ma gandeam ce fain ar fi sa fie si la noi in Moldova. Ma bucru ca localurile se gandesc si la mamici.”

Mai mult ca atat, localurile se alatura campaniei care incurajeaza mamele sa-si hraneasca bebelusii in public.

Ana-Maria DRAGOMIR, DIRECTOR EXECUTIV AFAM:”Aceste perne de alaptat sunt in localurile in care au lipit un abtibild cu logoul “Primele momente conteaza”. Puteti vedea aici acest logo. Nu este un loc retras dupa paravan, asta promovam ca alptataul este un lucru firesc.”

Specialistii in nutritie spun ca alaptarea la san este elementul cheie pentru sanatatea copilului, dar si a mamei.

Luminita SUVEICA, MEDIC NUTRITIONIST:”Copilul care este alaptata la san este mai energic, un copil care nu face des maladiii virale acute. Prin laptele matern capata anticorpii pentru emunitate,. Mama care alpteaza este mult mai calma.”

Actiunea are loc cu sustinerea UNICEF Moldova si cu suportul financiar oferit de guvernul Elvetiei.

Desiree JONGSMA, REPREZENTANT UNICEF MOLDOVA: “Acesta este cel mai natural lucru pe care mama il poate face pentru a da copilului cel mai bun start in viata. Mamele trebuie sa fie sustinute de comunitate, servicii de sanatate, angajatori."

Anual, Saptamana Mondiala a Alaptarii este marcata in perioada 1-7 august. In aceasta perioada in capitala vor fi amenajate spatii de alaptare in peste 20 de localuri. Astazi va fi organizat si un Mars al Alaptarii.