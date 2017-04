Un copac i-a stricat masina, iar Spatii Verzi trebuie sa-i achite despagubiri. Un sofer a castigat procesul de judecata in prima instanta si ar putea primi 17 mii de lei (DOC)

"In octombrie 2015 a cazut un copac peste masina mea si astazi dupa 9 luni am primit de la Judecatoria sectorului Rascani castig de cauza. Intreprinderea municipala "Spatii Verzi" trebuie sa imi plateasca despagubiri in suma de 17.709. ", scrie barbatul pe pagina sa de facebook.

Potrivit celor de la Spatii Verzi, in acest caz s-a pronuntat abia prima instanta, insa barbatul ar putea primi despagubiri abia dupa ce toate instantele se vor pronunta in acest sens. Totodata responsabilii de la Spatii Verzi sustin ca s-au mai confruntat cu astfel de cazuri si ca in urmatoarele 30 de zile vor contesta decizia in instanta.





*Foto Manalati Tair via Facebook.com