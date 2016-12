Spectacol exceptional la X Factor Romania. Olga Verbitchi - marea castigatoare a concursului. A plecat acasa cu 100 000 euro

Cea mai tanara castigatoare a facut spectacol pe scena de la X Factor. Publicul a fost cel care i-a decis soarta. Pe langa marele trofeul X Factor, adolescenta a plecat acasa si cu un premiu de 100.000 de euro. Ea a fost in echipa lui Carla's Dreams. Basarabeanca a impresionat interpretand piesa "The greatest" a Siei.

OLGA VERBITCHI: „Nu m-am gandit vreodata ca am sa ajung tocmai in finala. Pentru mine X Factor este prima experienta de acest gen si nu am trait ceva similar. Cred ca foarte multi si-ar dori sa fie în locul meu acum."