Spectacol grandios va fi in aceasta seara pe cer. Amatorii de fenomene astronomice vor putea admira cea mai mare ploaie de stele - VIDEO

In aceasta noapte amatorii de fenomene astronomice vor putea admira cea mai mare ploaie de stele care are loc in fiecare an. In evul mediu in Italia fenomenil era numit “Lacrimile sfantului Laurentiu”.

Serghei LUCA, FIZICIAN ASTRONOM: “Cometa Swift-Tuttle, care se intoarce spre soare o data in 135 de ani. Iar atunci cand se apropie de soare la ea seformeaza o coada lunga, din milioane kilometri lungime. Si noi cand trecem cu pamantul prin acest torent noi si vedem ploaia de stele.”

Perseidele pot fi observate in fiecare an intre 17 iulie si 24 august, atingand de obicei intensitatea maxima in perioada 12-13 august.

Serghei LUCA, FIZICIAN ASTRONOM: “Noi o sa putem observa de exemplu pana la 60, dupa unele calcule 80 chiar 100 de meteori pe ora. Unele particule mult mai mari care sunt mai grele de exemplu decat cateva miligrame sau cateva grame, formeaza asa numitii bolizi. Acestia sunt tot aceeasi meteori insa mult mai mari.”

Resturile de cometa, care sunt foarte mici, se aprind in contact cu atmosfera terestra si astfel lumineaza cerul noptii. Cele mai multe fragmente sunt de dimensiunea unui bob de nisip, prin urmare nu sunt un pericol.

Serghei LUCA, FIZICIAN ASTRONOM: “Dupa ora unspreze noi putem observam acesti meteori si cu timpul intensitatea o sa creasca.”

Mai este un val de meteori care se numeste Leonidele, ele pot fi observate mult mai tarziu. Acest fenomen are loc o data la 33 de ani cand cometa se intoarce spre soare, atunci are loc o adevarata ploaie de stele.

Urmatorul val urmeaza sa aiba loc in anul 2031. In fiecare zi in atmosfera pamantului cad intre cinci – sase tone de meteoriti. Pentru a-i putea observa trebuie sa ne aflam intr-o zona foarte intunecoasa, insa si in oras poate fi vazut acest fenomen.