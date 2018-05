Spectacol total la a doua etapa a Campionatului national de off road. Peste 30 de echipe au avut de infruntat pante abrupte, vai periculoase, dar si gropi pline cu apa. Cum s-au descurcat - VIDEO

Traseul de la etapa a doua a Campionatului national de off-road, care s-a desfasurat la Anenii Noi, le-a dat mari batai de cap participantilor. Acest pilot a avut ghinion dublu. Daca in prima zi de concurs a ramas fara capota, astazi acesta nu a ajuns la finish.

Ion SOPCO, PILOT: "Am incercat si noi, cum ne-a fi ziua. Ne-am defectat de ieri. Capotul l-am scos, s-a defectat ieri. L-am facut pe loc. Pana la ora 2 noapte l-am reparat, dar am iesit."

Ion nu a fost singurul care a ramas blocat in groapa cu apa. Nicolae Stici a avut si el nevoie de ajutorul masinii blindate pentru a ajunge la finis.

Nicolae STICI, PILOT: "Nu avem cum iesi. Utilajul pe care il avem intra in pamant, e prea moale pamantul."

Cele 3 masini blindate, aduse special pentru etapa de astazi, au fost la mare cautare. Vehiculele, care apartin politistilor de la brigada cu destinatie speciala “Fulger” au scos masinile blocate pe traseu.

Sava CHIRICA, COMISAR SEF BRIGADA DE POLITIE CU DESTINATIE SPECIALA “FULGER”: "Suntem aici si pentru ajutorul concurentilor. Traseul este dur. Suntem un fel de suport tehnic pentru participanti."

Unii participanti au fost nevoiti sa faca sacrificii mari pentru a ajunge la cursa de azi.

Dumitru PALADI, PILOT: "Am intarziat la start. Mi s-a blocat cheia in masina. Masina incuiata, n-am avut de ales si am spart geamul. Am participat, asta conteaza."

Si daca pentru unii cursa a fost cu ghinion, altii au trait la maxim fiecare secunda pe traseu.

Ion GORCEAG, PILOT: "Nu m-am asteptat, dar am facut un timp foarte bun. Dupa experienta pe care o am si masina care o am, am stiut ca nu o sa am probleme pe traseu."

Evenimentul de la Anenii Noi a adunat cateva sute de spectatori, care au ramas impresionati de ce au vazut.

"Baietii sunt pregatiti profesionist, masinile sunt adaptate la toate conditiile. E ceva pe plac, pe plac, dragut."

"Multi oameni, masini, evolutii bune. Baietii sunt bravo!"

Valeriu VIERU, ORGANIZATOR: "Foarte mult noroi, a plouat toata noaptea. E foarte greu traseul, foarte complicat."

Urmatoarea etapa a Campionatului National de off-road se va disputa la mijlocul lunii iunie.