Spectacolele de teatru contra cost, cu implicarea persoanelor straine, nu vor mai fi permise in gradinite. Decizia, luata astazi de catre Directia Generala Educatie, Tineret si Sport - VIDEO

Daca pana acum copiii puteau viziona piese de teatru chiar la gradinita, de astazi acestea au fost interzise de catre Directia Generala. Parintii sunt nemultumiti de decizie.

“Nu sunt de-acord. Personal eu nu am timp sa ma duc cu copilul la teatru, de aceea consider ca este binevenit sa fie in gradinite.”

Iar educatorii spun ca aceste activitati se desfasurau la cererea parintilor.

Radusea CASTRAVET, DIRECTOR GRADINITA: “In gradinita cand se organizau mergeau toti copiii fara exceptie.”

Diana CERNEGA, EDUCATOR: “Eu sunt parinte si nu am posibilitate sa merg de fiecare data cu copii la spectacole, de aceea dupa parerea mea e bine sa vina in gradinite.”

Am discutat si cu cei din conducerea teatrului “Licurici”. Acestia spun ca in Chisinau exista foarte multe trupe ambulante care prezentau spectacole slabe, ceea ce afecta imaginea teatrului.

“Sunt spectacole mai calitative, deci speram sa vina gradinitele la teatrele stationare.”

Potrivit Directiei generale Educatie, Tineret si Sport, decizia a fost luata in urma plangerilor depuse de mai multi parinti, precum ca la aceste spectacole nu participau toti copiii, fiind incalcate drepturile micutilor.

Rodica GUTU, DIRECTOR DIRECTIE GENERALA EDUCATIE, TINERET SI SPORT: “Sunt spectacole care se repeta ani la rand, nu se tine cont de varsta copilului. Directia nu a semnat niciun contract, cunici un teatru niciun actor, de aceea nu a permis.”

Decizia este una temporara.