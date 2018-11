Spectacolul „Storcatorul de fructe“cu actori de la teatrul Mihai Eminescu din capitala s-a jucat in premiera la Balti. Chiar si dupa ce s-a anuntat ca nu mai sunt bilete, oamenii au continuat sa vina, in speranta ca vor gasi un loc liber - VIDEO

Un spectacol cu actori de la teatrul Mihai Eminescu din capitala s-a jucat aseara in premiera la Balti. Chiar si dupa ce s-a anuntat ca nu mai sunt bilete, oamenii au continuat sa vina, in speranta ca vor gasi un loc liber. Vorbim despre „Storcatorul de fructe“, o piesa de teatru despre problemele secolului 21, care a umplut sala de oameni. Spectatorii au recunoscut ca s-au regasit in eroii principali.